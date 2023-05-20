Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktaş’ın eşi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktaş’ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 79 yaşındaki eşi Şaziye Aktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Şaziye Aktaş’ın cenazesi Yüzbaşı Camiinde öğle namazı sonrası Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Emrah Turan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, muhtarlar ve yakınları Muhtar Mustafa Aktaş’ı acılı gününde yalnız bırakmadı.