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Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Alperen Ocakları Söğüt İlçe Başkanlığı tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Okunan mevlidin ardından halka lokma dağıtıldı. Programa Büyük Birlik Partisi söğüt ilçe teşkilatının yanı sıra partinin MKYK üyesi milletvekili aday adayı Murat Önal ve BBP Bilecik il yönetimi katılım sağladı.

Bilecik’te ’Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Bilecik’te ’Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

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