Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu doğum günü nedeniyle doğup büyüdüğü evinde anıldı.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu doğum günü nedeniyle doğup büyüdüğü evinde anıldı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 68. doğum günü nedeniyle bir program düzenlendi. Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde ki müzeye dönüştürülen evinin önünde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

“Muhsin Yazıcıoğlu tam bir vatan aşığı, milleti için gece gündüz çalışan bir devlet adamıdır”

Alperen Ocakları İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Şimşek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vatan aşığı olduğunu belirterek, “ Muhsin Yazıcıoğlu tam bir vatan aşığı, milleti için gece gündüz çalışmış bir devlet adamıdır. Devletine gelecek herhangi bir tehlike anın da kendini düşünmeden önce vatan, önce bayrak, önce milletin şiarını kendisine yol etmiş bir ülkü çınarıdır. 25 Mart 2009 yılında bazılarına göre helikopter kazası! Fakat biz Alperenler için suikast olan bir faciada Muhsin Başkan ve arkadaşları şehit edilmiştir. Acısı hala biz Alperenler için taze ve yaralarımız kabuk bağlamamıştır” şeklinde konuştu.