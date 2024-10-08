Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde "Bi’ Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu"nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Böcek, "Mutlaka hayalleriniz olmalı. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Siz de inşallah bu hayalleri gerçekleştireceksiniz. İyi bir donanımla, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meslek liseli gençlerin geleceği yönelik hayat planlarına katkı sağlamak amacıyla, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde, “Bi’ Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu” düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayında şehrin hizmetine sunduğu HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Antalya’dan 10 farklı meslek lisesinden, toplam 50 öğrenci katıldı. Katılımcı öğrenciler, sürdürülebilirlik, afet yönetimi, iklim krizi, turizm, sağlık, makine ve endüstri alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmek üzere eğitim alıyor. Öğrenciler hem eğlenip hem öğrenirken, ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyor. Etkinlik kapsamında her lise grubu geliştirdikleri fikirleri son gün jüriye sunacak, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

"Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar"

3 gün sürecek olan “Bi’ Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu"nun ilk gününe Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Ercan Özbek de katıldı. Her zaman gençlerin yanında olduğunu söyleyen Bakan Böcek, “Eğitime çok önem veriyoruz. Birçok kuruluşla da iş birliği içerisinde, tüm öğrenciler için faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Ben de sizler gibi meslek liselerinden çıkıp, 30 yıldır Başkanlık yapan birisiyim. Sizler bu şehrin geleceğisiniz. En önemli olan şey de hayal etmektir. Mutlaka hayalleriniz olmalı. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Siz de inşallah bu hayalleri gerçekleştireceksiniz. İyi bir donanımla, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz, inşa etmeye devam edeceksiniz” dedi.

“Fikirlerinizi değerlendireceğiz”

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Muhittin Böcek, “Burada çıkan fikirleri, önerileri dinleyeceğim ve bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize 10 bin lira burs veriyoruz. Biz gençlerimizi düşünüyoruz. Sizler bizim geleceğimizin teminatımızsınız. Siz olmasanız bu merkezler de olmaz. Sizlerin temelinin sağlam olmasını istiyoruz” diye konuştu.