Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 11 çalışandan biri olan Tuğba Sert (41) son yolculuğuna uğurlandı. Tuğba Sert’in yeğenleri ve annesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi cenazeye katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teselli etti.

Balıkesir’in İvrindi ilçesi Osmanlar Mahallesinde yaşayan Tuğba Sert Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında çalışıyordu. 24 Aralık Salı günü kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Tuğba Sert, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Cenazesi memleketi Balıkesir, İvrindi ilçesi Osmanlar mahallesinde getirildi. Osmanlar meydanında kılınan cenazede Sert’in yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Sert’in cenazesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, MHP Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok da katıldı.

Tuğba Sert’in yeğenleri tabutuna sarılarak ağlarken, annesi de göz yaşlarını tutamadı. Acılı aileye ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teselli etti. Sert’in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.