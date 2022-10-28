Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada ise çok sayıda tüfek, silah ve kurşun ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada ise çok sayıda tüfek, silah ve kurşun ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettikleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 4 adet şarjör, 84 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 23 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici alet ve 1 adet muşta ele geçirildi. ’Silah ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.