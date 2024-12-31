Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yunus Babacan atandı. Görev değişimi dolayısıyla fakültede devir teslim töreni düzenlendi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Yunus Babacan, görevi Prof. Dr. Ahmet Baran’dan devraldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak’ın katıldığı devir teslim töreninde Rektör Levent, Prof. Dr. Ahmet Baran’a görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Yunus Babacan’ı ise tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.