Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulca’nın yürütücülüğünü yaptığı proje, 1002 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hızlı Destek Projeleri çerçevesinde kabul edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulca’nın yürütücülüğünü yaptığı proje, 1002 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hızlı Destek Projeleri çerçevesinde kabul edildi.

Yerfıstığı Özütünden (Sütü) Transglutaminaz Enzimi Kullanarak Yoğurt Analoğu Üretim Olanaklarının Araştırılması başlıklı projede, yüksek lisans öğrencisi Ece Büyükgümüş görev alacak. Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulca, “Bitkisel ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması, bitkisel kaynaklı bu hammaddelerin sağlık faydalarının ön plana çıkması ve sürdürülebilirlikte artış göz önünde bulundurularak yerfıstığı özütünden vegan veya vejateryan olarak beslenen kişiler için mikrobiyal trasglutaminaz enzimi kullanarak yoğurt üretimi gerçekleştirilecek. Üretilecek yoğurtların fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, mikroyapısal ve duyusal değerlendirmeleri yapılacak” dedi.

Proje çalışmaları ADÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilecek.