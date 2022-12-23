Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeniden dizayn edilen Araştırma Laboratuvarlarının açılış programına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeniden dizayn edilen Araştırma Laboratuvarlarının açılış programına katıldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle topyekün bir değişimin yaşandığı Atatürk Üniversitesinde yenilenme süreci de devam ediyor. Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde akademik alanda çeşitli atılımlar yapılırken, hem fiziki hem de donanımsal açıdan da birçok yeniliğin hayata geçirildiği üniversitede, bilimsel çalışmalar daha kolay ve verimli bir şekilde yapılıyor.

Bu doğrultuda yenilenen laboratuvarlar için Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreter ve çok sayıda akademisyen katıldı.

9 Bölümün Araştırma Laboratuvarları Yeniden Dizayn Edildi

Açılış programında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler, etkinlik vesilesiyle Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı uzun yıllar boyunca hizmet ettiği kendi fakültesinde misafir etmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Üniversitenin kendi öz imkanlarıyla sağlanan kaynaklar ve destekler çerçevesinde Mühendislik Fakültesi Ana ve Ek Binada yer alan 9 bölümün Araştırma Laboratuvarlarının altyapı, donanım ve ekipmanlarının yenilendiğini belirten Dekan Sadeler: “Sizlerin de çok iyi bildiği üzere, Araştırma Laboratuvarları sadece donanimları ile değil altyapıları ile de özel tasarım gerektiren alanlardır” dedi.

Laboratuvarların; fonksiyonellik, hijyen, ergonomi ve güvenlik açısından da beklentileri karşılanması gerektiğine vurgu yapan Sadeler: “Laboratuvarlar donanım, altyapı ve sistemleri, araştırmacı sağlığı ve çevre güvenliği noktasında amacına uygun, özel olarak detaylı planlanması ve tasarlanması gereken alanlardır. Bu şuurla, tasarım ve planlaması daha önceden bölüm bazlı olarak başlamış olan altyapı ve donanım tasarım planlarını yeniden güncelleyerek, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Güdümlü Proje çerçevesinde BAP kaynaklarıyla yenileme faaliyetlerini 2021 yılı başında uygulamaya aldık. Yine hep beraber o süreci birlikte yürüterek, fakültemiz laboratuvarlarını şimdiki hallerine getirdik. Bu düşüncelerle, başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm mensuplarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, hizmete giren laboratuvarlarımızın fakültemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Çağdaş Bilimin Sunduğu Enstrümanları Fakültemize Entegre Ettik”

Hem daha doğru hem de daha hızlı sonuçların alınabilmesi için teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın gerekliliğinden belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu doğrultuda laboratuvarların son teknolojik cihazlarla donatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Değişen ve gelişen dünyada bu tür yenilemelerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Teknolojik alt yapıyla öğrenim faaliyetlerini desteklemek gerektiği de günümüzde artık kaçınılmaz bir gerçek. Biz de çağdaş bilimin sunduğu bu enstrümanları fakültemize entegre ederek bilim insanlarımız ile öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu laboratuvarlarımızdan üniversitemize ve ülkemize yarar sağlayacak çalışmaların çıkacağına yürekten inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın fakültede görevli akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.