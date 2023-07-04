Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Programları, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Akreditasyonu aldı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan 5 lisans programının akreditasyonu için 1-3 Mayıs 2023 tarihlerinde MÜDEK yetkileri Mühendislik Fakültesine ziyarette bulunurken, ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile de bir araya geldiler.

Değerlendirme sürecinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler’in fakülte, bölüm ve programlar hakkında verdiği bilgiler sonrası MÜDEK Değerlendirme Takımı, ilgili fakülte kurul ve komisyonları ile görüşmeler gerçekleştirirken, fakülte ve bölümlerin laboratuvar, sınıf, kütüphane, çalışma alanları ve diğer sosyal alan olanaklarını ziyaret ettiler.

Akredite edilecek programların öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, paydaşları, mezunları ve öğrencileriyle görüşen MÜDEK Değerlendirme Takımı; Mayıs ayında gerçekleştirilen bu ziyaretlerin ardından, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin örgün ve ikinci öğretimi ile Endüstri Mühendisliğinin örgün öğretimi lisans programlarının 30.09.2025 tarihine kadar akredite edilmesine karar verdi.

Akreditasyon sürecinin üniversitede ve fakültede yapılan çalışmaları sergileme fırsatı sağladığını belirten Dekan Prof. Dr. Recep Sadeler, profesyonellikleri ve değerli görüşleri için MÜDEK Değerlendirme Ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: “Titiz değerlendirmeleri, öğretim üyelerimizin, personelimizin ve öğrencilerimizin yüksek akademik standartları koruma ve programlarımızı sürekli iyileştirme çabalarını ve özverilerini doğrulamıştır. Ayrıca mühendislik eğitiminde uluslararası standartlara bağlılığımızı teyit ederek, mezunlarımızın seçtikleri alanlarda başarılı olmaları için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerle donatıldığını göstermiştir. Başta Rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimimize ve tüm paydaşlarımıza çok değerli destekleri için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“Bu Akreditasyon, Üniversitemiz Bünyesindeki Yüksek Kaliteli Eğitim ve Sürekli İyileştirme Çabalarının Bir Sonucudur”

Bölgede mühendislik eğitiminde lider bir kurum olarak tüm akademik çalışmalarda yeniliğe ve bilginin ilerlemesine öncelik vermeye devam edileceğini ifade eden Rektör Çomaklı, akredite edilmenin üniversite bünyesindeki yüksek kaliteli eğitim ve sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Çomaklı: “Yetkin akademik programlar sunma ve öğrencilerimizin çok yönlü bir eğitim almalarını sağlama misyonu, üniveriste yönetimi olarak en büyük önceliğimizdir. Elde edilen başarılar da bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzün en önemli göstergesidir. Bu düşüncelerle; titiz değerlendirmeleri için değerlendirme ekibine, dekanımıza, akademisyenlerimize ve öğrencilerimiz ile paydaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜDEK Nedir?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.

EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.

15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir).