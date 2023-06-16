Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Atatürk Üniversitesinden Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği lisans programlarının diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alacak.

Bu sayede Atatürk Üniversitesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarından mezun olan öğrencilerin diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Diploma eklerinde yer alacak logo sayesinde yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları karşılıklı olarak otomatik tanınacak. Ayrıca Avrupa Birliği’nde mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayarak Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân verecek.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu kullanma hakkı elde eden üniversitelere Ankara’da düzenlenen plaket takdim törenine Atatürk Üniversitesini temsilen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz ve Öğrenci işleri Daire Başkanı Metin Saygılı katılırken, plaketi teslim alan Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.