Makine Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Kasım Güneş, 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç’la mühendislerin istihdamı ve mühendis adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla protokol imzaladı.

Makine Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Kasım Güneş, 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç’la mühendislerin istihdamı ve mühendis adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla protokol imzaladı.

Erzurum 1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Makine Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Kasım Güneş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol ile OSB bünyesindeki işletmeler için ortak çalışma ve paylaşım projelerinin oluşturulması, MMO Erzurum temsilciliği tarafından endüstriye yönelik olarak gerçekleştirilen teknik hizmetler ve belgelendirmeler, ölçüm ve kontrol hizmetleri, eğitimler planlanıyor. Protokol ile MMO Erzurum reklam hizmetlerinden, işlem bedelleri üzerinden belirtilen indirim oranlarından faydalanmaları, mühendis istihdamı ve mühendis adaylarının mesleki gelişimi konularında işbirliği sağlanmış olacak. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerin OSB işletmelerinde staj yapabilmelerinin ve mezun olan Makine Mühendislerinin de iş bulabilmelerinin önü açılması da hedefler arasında yeraldı.

Makine Mühendisleri Temsilcisi Kasım Güneş, protokolle mühendis adaylarının stajı ve istihdamı konusunda önemli bir adım atıldığını söyledi. Güneş, kendilerine destek olan OSB Başkanı Murat Urkuç ve yönetimine de teşekkür etti.