elektronik mühendisi ve BLDC motor tasarım uzmanı olan genç, 4 yıl sektörde çalıştıktan sonra umduğunu bulamayınca kavurmacı dükkanı açarak, hizmet sektörüne girdi.

BLDC (fırçasız doğru akım motoru) motor tasarım uzmanı mühendis 27 yaşındaki Hüseyin Çaykara, üniversiteden mezun olduktan sonra mühendis olarak 4 yıl boyunca sektörde çeşitli firmalarda çalıştı. Bu süreçte birçok kursu da başarı ile bitiren Çaykara, BLDC motor tasarımı konusunda ise uzmanlaştı. Türkiye’de henüz BLDC motorlara gerekli ilginin gösterilmediğini ve iş imkanlarının henüz kısıtlı olduğunu ifade eden Çaykara, kasap olan babasından esinlenerek Samsun’un ilk kavurmacı dükkanını açarak hizmet sektöründe şansını denedi. Kısa sürede işleri rayına koyan Çaykara, mühendis titizliği ile hazırladığı kavurmaları müşterilerine servis ediyor.

"BLDC motor tasarımı üstüne ilerlemek istiyordum, kavurmacı oldum"

Geleceğin hareket kaynağı olarak nitelendirilen fırçasız doğru akım motoru üzerine ilerlemek istediğini ancak Türkiye’de bu alanda çalışmak için kısıtlı imkan olduğunu dile getiren Hüseyin Çaykara, "Elektrik-elektronik mühendisiyim. 4 sene boyunca çeşitli firmalarda mühendis olarak çalıştım. Hatta bu çalışma esnasında çeşitli kurslara da katılarak sertifikalar aldım. İleri seviye BLDC motor tasarım üzerinde uzmanlaştım. Şu anda maalesef mühendislik sektöründe devam edemiyorum. Ben de bir girişimde bulunarak kavurmacı dükkanı açtım. Şu anda kavurmacı işletiyorum ama ilerleyen dönemde kendi mesleğim olan mühendisliğe geri dönmek istiyorum. Mühendislikte aradığım değeri bulamadım. İleri seviye BLDC motor tasarım uzmanıyım. Bu henüz ülkemizde çok yeni bir alan. Bu alanda çok ilerlemek istiyordum ama ülkemizde çok iş ve imkan yok. Ben de baba mesleği olan kasaplıktan ilham alarak kavurmacı açma fikrini hayata geçirdim. Samsun’da ben açana kadar kavurmacı hiç yoktu. Allah’a şükür kavurmacılıkta da umduğumu buldum ve şu anlık işlerimiz güzel gidiyor" dedi.

"En iyi kavurma, kısık ateşte kendi yağında pişen kavurma"

İyi kavurma yapmanın sırlarını da aktaran Çaykara, "Kavurma yaparken de mühendislikten kalma alışkanlıklar oluyor. O nedenle tezgahımı açık, görülebilir tezgah yaptım. Tamamen şeffaf çalışıyorum. Mutfağımda da mühendislik izlerini yaşatıyorum. Yaptığım aşçılık ile bugün yediğiniz kavurma ile ertesi gün yediğiniz kavurma arasında hiçbir fark göremezsiniz. İyi bir kavurmanın sırrı, hayvanın kendi yağında ve kısık ateşte pişirmektir. Kavurma yaparken etin neresini kullanacağını bilmeniz de önemli. Kıymalık etten kavurma yapmaya kalkarsanız tabii ki lezzetli olmaz. Kısık ateşte, hayvanın kendi yağıyla ağır ateşte pişen kavurma oldukça lezzetli oluyor" diye konuştu.