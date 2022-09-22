Kilis’te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan’ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması görüldü.

Kilis’te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan’ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması görüldü.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017’de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan’ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A (Mehmet Okan Arıkan) hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 10’uncu duruşması bugün görüldü. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık M.O.A. ve M.Ş.’nin avukatları katıldı. M.O.A. daha önceki ifadelerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 15 Aralık’a erteledi.

Olay

Mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017’de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ’den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.