Düzce (İHA) – Halkla buluşmak için Düzce’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’na çağrı yaparak, "Seçim tarihi belli oldu, adayınızı bekliyoruz" dedi.

Düzce (İHA) – Halkla buluşmak için Düzce’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’na çağrı yaparak, "Seçim tarihi belli oldu, adayınızı bekliyoruz" dedi.

Düzce’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Eski Bolu Caddesi ve İstanbul Caddesi üzerinde partililerle birlikte yürüyen İnce, vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesini değerlendiren İnce, 6’lı masanın adayının açıklanması ile ilgili, "Seçim tarihi belli olduğunda açıklayacağız demişlerdi. Seçim tarihi belli oldu. Artık açıklamalarını bekliyoruz. Biz, Memleket Partisi olarak üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Üyelerimiz, cumhurbaşkanı adayını en kısa sürede seçecek" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından esnaf gezisine devam eden Muharrem İnce, yolda gördüğü simitçiden simit alarak vatandaşlara dağıttı.