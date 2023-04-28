Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İnce, "Davutoğlu açıklamasında CHP’ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gençlerin ilgisiyle karşılaşan İnce, ilk defa oy kullanacak gençlerden destek istedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı üyelerine yüklenerek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplayamadığını söyledi. İnce, "2 hafta sonra seçim var. Demokrasilerde seçim günü şölen, düğün, bayram günüdür. Devletin uçakları, araçları, hazinenin parası, bütün imkanlarla yarışacaksın, sonra seçimi küçümseyeceksin. Seçim egemenlik hakkının kullanılmasıdır. Milletin özgür iradesidir. Bizim bir otobüsümüz var, 2006 model. Yolda gelirken yine bozuldu. Bize hazine yardımı, belediye imkanı yok. Bir kesim hazineden besleniyor, bir kesim belediyelerden besleniyor. Biz üç yol olarak buradayız" dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan gitmelidir. Neden gitmelidir? 21 yılda Erdoğan hiçbir sorunu çözemedi. İşsizlik sorunu aynen duruyor, enflasyon ve hayat pahalılığı ortada. Erdoğan’dan önce sığınmacı sorunumuz yoktu. Onunla birlikte bir de sığınmacı sorunumuz ortaya çıktı. O bu işleri yürütemedi. Yapamadı yani. Fakat o gitsin derken de Erdoğan’ın eskileri ile Kılıçdaroğlu mu çözecek? Son 21 yılında, 17-18 senesinde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu var zaten. Erdoğan ile olmaz ancak Erdoğan’ın eskileri ile de olmaz. Biz millete bir üçüncü yol sunuyoruz. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz. CHP listelerine Devalı, Saadetli, Gelecekli 77 kişiyi yerleştirmişler. CHP’lilere yazık. Davutoğlu, açıklamasında CHP’ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir. Bu işin doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi’nin ittifak kurmasıydı. Ancak olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir alternatif üretiyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan gidelim diyoruz. Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz. Bugün burada 15 tane gençle konuştum. İlk kez oy kullanacaklar. 15’de 15 Memleket Partisi. Ben gençlere güveniyorum. Biz bu ülkede değişimin önünü açacağız. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Milletin huzura ve gülmeye ihtiyacı var. Refaha ihtiyacı var. Kirasını ödeyemiyor, et alamıyor, çocuklarına süt içiremiyor. Şimdi ithal et getirdiler, kıymanın fiyatını düşürecekler ancak bu da üreticiyi batıracak. İthalat sopası ile üreticiyi terbiye etmeye kalkarsanız Kurban Bayramı’ndan sonra eti kasap vitrininde bile göremeyiz."