Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ’Altılı Masa’yı eleştirerek, “Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ’Altılı Masa’yı eleştirerek, “Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz” dedi.

Besni ilçesinde halkla buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye’nin köylerini, kasabalarını karış karış dolaştıklarını söyledi. ’Altılı Masa’nın umut olamadığını, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp dağıldıklarını söyleyen İnce, "Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Bizim sloganımız net; ’Ne ’Cumhur’, ne ’Millet’, tek yol ’Memleket.’ ’Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan’ diyoruz. Türkiye’nin 3 A’ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl-bilim, sonra adalet, sonra da ahlak" ifadelerini kullandı.

İktidarın doğru yaptığına ’doğru’, yanlışına ’yanlış’ dediklerini söyleyen İnce, "Örneğin iktidarın tarım politikasına katılmıyoruz. İktidarın eğitim politikasına, sığınmacı politikasına katılmıyoruz. Ama Azerbaycan’a yardım etmesine katılıyoruz. Mavi Vatan konusunda destekliyoruz. Libya’da olmalıyız diyoruz. İHA’ları, SİHA’ları başarılı buluyoruz. Biz başarılı bulduğumuza başarılı diyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış. Türkiye’de yeni bir siyaset modeli bu. Bunu Memleket Partisi temsil ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son sloganım da şu olsun: ’Memleket kazanacak’" diye konuştu.

Genel Başkan İnce, açıklamaların ardından esnaf ziyareti yaptı.