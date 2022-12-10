Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim sloganımız net. ‘Ne Cumhur, ne Millet; tek yol Memleket. Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan, diyoruz. Türkiye’yi karış karış geziyoruz." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim sloganımız net. ‘Ne Cumhur, ne Millet; tek yol Memleket. Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan, diyoruz. Türkiye’yi karış karış geziyoruz." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman’da partilileri tarafından meşaleler ile karşılandı. Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde esnafları ve kafelerdeki üniversite öğrencileriyle konuşan İnce, gençlerle bol bol selfie çekindi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği İnce, onlara ülkelerini terk etmemelerini, bu ülkenin gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, “Ne zaman Adıyaman’a gelsem çocukluğum aklıma gelir. Benim çocukluğum tütün tarlalarında geçti. Sabahın 4’ünde kalkıp tütün kırmaya giderdik. Adıyaman’a geldiğimde aklıma o günler gelir. Ne yazık ki bu 20 yıllık hükümetler, Türkiye’de, Adıyaman’da özellikle tütünü bitirdi. Tabi ki sigara kötü bir şeydir. Ben iyi bir şeydir demiyorum, sigarayı savunmuyorum. Tütünü savunuyorum, ekmek parasını savunuyorum. Millete Adıyaman tütünü yasaklayıp, Amerikan tütünü içiriyorlar. Bu emperyalistlere, küresel güçlere teslim olmaktır. Bu zincirleri kıracağız. Tütünde yaptıklarını, şeker pancarında yaptıklarını, pek çok üründe yaptıklarını biliyoruz. Bu insanları doğrudan doğruya yoksullaştırmaktır” dedi.

Atatürk’ün yolundan gittiklerini kaydeden İnce, “Bizim sloganımız net. ‘Ne Cumhur, ne Millet; tek yol Memleket. Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan diyoruz. Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Türkiye’de ayak basmadığımız hiçbir il, hiçbir ilçe kalmayacak” ifadelerini kullandı.