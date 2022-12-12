Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri’de yaptığı esnaf gezisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri’de yaptığı esnaf gezisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Talas ilçesine parti otobüsüyle geldi. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, esnafları ziyaret etti. Yoldaki ve kafelerdeki vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden İnce, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.