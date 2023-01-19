Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyareti gerçekleştirdiği Düzce’de, “İHA, SİHA’lar ile mücadele etmiyoruz. PKK’nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapılmışsa, Erdoğan’ın damadıymış benim umurumda değil. Doğru bir iş ise bunu destekliyoruz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyareti gerçekleştirdiği Düzce’de, “İHA, SİHA’lar ile mücadele etmiyoruz. PKK’nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapılmışsa, Erdoğan’ın damadıymış benim umurumda değil. Doğru bir iş ise bunu destekliyoruz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Düzce’de esnaflar ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Türkiye’nin seçime kilitlendiğini dile getiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Biz diğer muhalefet partileri gibi değiliz. Doğru bir şey yapılmış ise bunu destekliyoruz. İHA, SİHA ile mücadele etmiyoruz. PKK’nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Erdoğan’ın damadıymış benim umurumda değil, doğru bir iş ise bunu destekliyoruz. Biz zaten hep destekliyoruz Memleket Partisi olarak. Türklüğü falan tartışmıyoruz. Kimseye de tartıştırtmayız. Devrim kanunlarını tartışmıyoruz. Onun için bizim duruşumuz net. Mavi vatanı destekliyoruz, Azerbaycan’a yardım edilmesini doğru buluyoruz. Bundan yana hiç bir sıkıntımız yok” dedi.