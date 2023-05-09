13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na “21 yıldır Erdoğan’ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım, bence utanmalısınız. Ben seçimi 2 tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, Ben olmazsam 1 turda Erdoğan seçimi kazanıyor” diyerek gönderme yaptı.

MP Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Denizli’de gündemi değerlendirdi. Gece kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden MP lideri Muharrem İnce, “Denizli’den aldığım gaz, beni Pazar gününe kadar götürür” diyerek konuşmasına başladı.

Türkiye’nin Pazar günü önemi bir seçime gideceğine işaret eden Muharrem İnce, “Bu seçimde belirleyici olan bazı unsurlar var. Bunlardan birisi HDP, öbürü CHP listelerindeki 77 kişi. Bunların içinde de eski AKP’li dolu. Yurttaşlarımız ve seçmenlerimize sesleniyorum. ‘Stratejik oy kullanıyoruz’ dediniz. 2011’de MHP baraja takılmasın diye MHP’ye oy verdiniz. 2015’te HDP baraja takılmasın diye HDP’ye oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka Mecliste olmalıdır. CHP listelerinden seçilen eski AK Parti’lilerin yeniden AK Parti’ye gitmeyeceğinin, Anayasa değişikliği için 360 milletvekili bulmayacağının garantisini kimse veremez. Sizde de var burada bir tane, CHP’nin 3’üncü sıra adayı. Çankaya’da Sadullah Ergin var, sizde de var burada. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum; hata yaparsınız. Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas oyunu Memleket Partisine; Atatürkçüler, cumhuriyetçilerin bu memleketin sigortası olsun. Memleket Partisi, Türkiye’nin sigortasıdır. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Başta Sadullah Ergin olmak üzere bu 77 kişi yanlıştır. ‘Davutoğlu’nu Babacan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaparsan hesap soramazsın’ dedim. Pazartesi günü ayrılacaklar partiden. Ben o partiye 40 yıl hizmet ettim, korumak için iyi niyetle söyledim” diye konuştu.

“Orduya tuzak kuran o FETÖ’cüler, şimdi CHP’yi destekliyorlar”

Tüm uyarılarına rağmen trollerin kendisini dinlemediğini savunan Muharrem İnce, gazeteci ve sanatçılar üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptı. Adaylığının aslında Kılıçdaroğlu’na yarar sağladığını savunan İnce, adaylıktan çekilmesi yönündeki taleplere şu sözlerle cevap verdi:

“Sahayı bilmeden konuşuyorsunuz, lütfen bir 24 saat susun. Aslında sanatçı ve gazetecilere değil adaya sesleniyorum adaya. Millet İttifakı’nın adayına sesleniyorum. Açıklamanızda ‘Ben yüzde 60 ile kazanıyorum’ diyorsunuz. Yüzde 60 ile kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddiye almanıza da gerek yok o zaman. Bu doğru mu, yüzde 60 ile kazanıyor musunuz? Troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor, atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlarda, sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Bunlar bana diz çöktürmez, ben bunlara boyun eğmem. Mümkün değil, benim abdestimden şüphem yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sahtedir diyorum, zaten sahte çıkıyor. O para iddialarının hepsi yalan ama iyi para kazanacağım mahkemelerden. Onların paylaşanların hepsini avukatlarım tek tek tespit ediyor. Sahte dekontları hazırlayanları biliyoruz. İsrail videosunu kesip benim başımı koyuyorlar. Önceden FETÖ’cüler bunu orduya yaptı, sahte belgelerle bu memleketin kozmik odasına girildi. Şimdi o FETÖ’cüler, CHP’yi destekliyorlar. FETÖ’cüler bana iftira atıyor, CHP’li kardeşlerim de bunları yayıyor. Bu yaptığınız ayıp, yaptıklarınızdan utanacaksınız. Sahte belgeleri yayanların hepsine dava açacağım, sonra bana yalvarmayın. ‘ben özür dilerim, ben yanılmışım’ diyen hiç kimseyi affetmeyeceğim. Benim onurumla şerefimle oynayacaksınız, benim çocuk çocuğum ailem var. Hiç birinizi affetmeyeceğim"

“Ben olmazsan Erdoğan birinci turda kazanıyor”

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu, yüzde 60 ile seçimi kazanıyor musun” diye soran İnse, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Sen seçimi kazanıyor musun yoksa ben mi engel oluyorum. Ben sana engel miyim? Önünü mü tıkıyorum yoksa yardımcı mı oluyorum. İyi düşün. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’nin oy aldığı kesim; ne Kılıçdaroğlu’na oy verir ne Erdoğan’a oy verir. Bize oy verecekler ilk kez oy verecek olanlar, karasız seçmenler ve her ikisi ne de oy vermeyecek olanlar. Bu farklı bir kesim. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ni devre dışı bırakınca, bunların hepsi muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. 21 yıldır Erdoğan’ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım, bence utanmalısınız. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi 2 tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor”