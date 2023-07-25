Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde Muharrem Ayı Orucu İftar Yemeği düzenlendi.

2011 yılından beri devam eden ve dernek üyeleri tarafından organize edilen iftar yemekleri çerçevesinde Muharrem Ayı Orucu İftar Yemeği, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğinde gerçekleşti.

İftar yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Meclis Başkanı İbrahim Turan, Dede Mustafa Eyidoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Mustafa Eyidoğan’ın duasının ardından başlayan iftar yemeğinde konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi:

“Kerbela şehitlerimizi anmak ve matemini yaşamak amacıyla 12 gün boyunca canlarımızın tutacağı oruçlar kabul olsun. Bodrum Belediyesi olarak bizler de katkı sunmak amacıyla 4 farklı noktada oruç açma yemekleri düzenleyeceğiz. Bugün, Alevi Bektaşi Kültür Derneği’nde düzenlediğimiz yemeğin ardından yarın Kumköy ertesi gün İrmene ve daha sonrasında Cem Vakfında, Bodrum Belediyesi olarak yemeğimiz devam edecek.”

Muharrem Ayı Matem Orucu çerçevesinde gerçekleşen Muharrem Ayı etkinlikleri, 30 Temmuz Pazar günü dernek merkezinde aşure dağıtımı ile sona erecek.