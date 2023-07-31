Kars’taki otobüs kazasında hayatını kaybeden Muhammet Emin Erdoğan, Selim’de toprağa verildi.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde ikamet eden otobüs kazasında hayatını kaybeden Muhammet Emin Erdoğan için Tozluca köyü camide cenaze namazı kılındı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan’ın cenazesi Tozluca köyü mezarlığında toprağa verildi.
Muhammet Emin Erdoğan’ı son yolculuğunda Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve sevenleri yalnız bırakmadı. Protokol üyeleri daha sonra Erdoğan ailesine taziye dileklerini ilettiler.