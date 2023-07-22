Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünya evine giren çiftin mutluluğuna çevre il ve ilçelerden gelen davetliler de şahit oldular.

Tavşanlı’nın tanınmış simalarından basın mensubu ve aynı zamanda Kitap Kulübü Yayınları Koordinatörü Muhammed Deniz, Gülşen Yoğurtçuoğlu ile hayatını birleştirdi. Düğün, Tavşanlı’da Safir Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Düğüne, Tavşanlı ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetli katılırken, çiçeği burnunda çiftin nikahını Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan kıydı.Düğün, iki ailenin ve davetlilerin katılımıyla oldukça renkli ve eğlenceli geçti. Çift, nikah töreninin ardından davetlilerle birlikte eğlendi.