Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Westerlo’ya transfer oldu.

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Westerlo’ya transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve daha sonra A takıma kadar yükselen Muhammed Gümüşkaya kariyerine Belçika’da devam edecek. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Giresunspor’da kiralık olarak 14 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını Fenerbahçe’de sürdürdü. Muhammed, Belçika ekibi Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler genç oyuncusu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Henüz 11 yaşında kalbindeki sarı-lacivert sevgiyle kulübümüze ilk adımını atan, 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçe’mizin kıymetli ismi Muhammed, bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek” ifadelerine yer verildi.