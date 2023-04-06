Milli boksör Muhammed Dursun, 29 Nisan’da Almanya’nın Münih şehrinde çıkacağı şampiyonluk maçına hazırlanıyor. Çalışmalarına tüm hız hızıyla devam ettiğini ve kondisyonuna güvendiğini dile getiren Dursun, “Hakkımız olanı alacağız ve geri döneceğiz” dedi.

Almanya’nın Münih kentinde kemer maçına çıkacak olan milli boksör Muhammed Dursun, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ve uluslararası arenada derecelerim var. Şu an için bir hazırlık dönemindeyim. Kasım ayında Özbekistan’daydım. Taşkent’teydim. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Bahadır Celalov ile 20 günlük bir kamp sürecimiz oldu. 29 Nisan tarihinde Almanya’nın Münih kentinde kemer maçım olacak. Alman eski bir şampiyon ile ringe çıkacağım. Maç tarihimiz Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu tarihe ertelendi. Bu maç için hazırlıklarımı hız kesmeden sürdürüyorum. Ramazan ayı sebebiyle antrenman sürecimiz bu dönemde biraz zor geçiyor diyebilirim. Çünkü bizim antrenmanlarımız maç dönemine yaklaştıkça günde 3 idmandan oluşacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Oruçlu olduğumuz için bu süreç biraz farklı geçiyor. Gün içerisinde beslenme vakitlerimde farklılıklar oluyor tabii ki ama iyiyim ve hız kesmeden çalışmalarıma devam ediyorum. Hakkımız olanı alacağız ve geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

“Hazırlık sürecim çok şükür iyi gidiyor”

Ramazan ayı sebebiyle antrenman sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren milli boksör, “Ringe çıkacağım tarihe kadar herhangi bir değişiklik olmaz ise çalışmalarımı Türkiye’de devam ettireceğim. Normal şartlarda Rusya’ya gidip ikinci bir kamp dönemi geçirmeyi düşünüyordum. Ama zaman daraldığı için bunu gerçekleştiremeyeceğim. Şu anda kondisyon olarak kendimi iyi hissediyorum ve hali hazırda hazırlık sürecim de gayet verimli geçiyor. Antrenörüm Ali Çıtak hocam ile çalışmalarım devam ediyor. Sabah akşam olmak üzere her gün çift antrenman yapıyorum. Sabahları genelde kros yapıyorum. Haftanın bir günü mutlaka dağa çıkıyorum. Diğer günler spor salonunda hız kesmeden çalışmalara devam ediyorum. Haftanın iki günü sparringlerim oluyor. Süreç çok şükür iyi gidiyor” diye konuştu.

“Bir değil 10 şampiyonluğum ülkeme feda olsun”

Türkiye için her daim göreve hazır olduğunu söyleyen Muhammed Dursun, “Geçtiğimiz sene Bosna-Hersek’te ‘Altın Eldiven’ şampiyonu oldum. Bu ödülü belli bir miktar karşılığında depremzede vatandaşlarımız için satışını gerçekleştirdim ve ihtiyaç sahiplerine bizzat kendim ulaştırdım. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her görevde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağımı da tüm içtenliğim ile söylemek istiyorum. Allah göstermesin ama ülkem böyle bir duruma düştüğünde bir değil 10 şampiyonluğum ülkeme feda olsun” şeklinde konuştu.