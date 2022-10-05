Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Almanya’da yaşayan hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen özel engelli aracını, mitokondriyal miyopati hastası Muhammed Akif’e teslim etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Almanya’da yaşayan hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen özel engelli aracını, mitokondriyal miyopati hastası Muhammed Akif’e teslim etti.

Sosyal projelere büyük önem veren ve vatandaşların ihtiyaçlarını dikkatle dinleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, evinden dışarı çıkamayan ve hastaneye gidip gelmekte zorluk çeken minik Muhammed Akif’in ailesinin isteğine kayıtsız kalmadı. Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün girişimleriyle, Almanya’da yaşayan hayırsever bir vatandaşımız tarafından gönderilen özel engelli aracını teslim eden Başkan Işık, Muhammed Akif’in sağlık durumu hakkında ailesinden detaylı bilgi aldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Almanya’daki hayırsever bir hemşehrimizin hediyesi olarak ondan bu aracı rica ettik. Çünkü Türkiye’de böyle bir araç yok. Çok özel bir araç. Oksijen tüpünün de içine monte edileceği böyle bir aracı sağolsun hemşehrimiz bize gönderdi. Onun adına sizlere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mitokondriyal miyopati hastası olan minik Muhammed Akif’in annesi, “Oğlumuz ağır engelli. Bizim en çok istediğimiz oğlumuzla birlikte dışarıya çıkabilmekti. Sizin sayenizde diğer kardeşleriyle birlikte dışarıya çıkabilecek. Sesimizi duyduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.