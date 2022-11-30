Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri çerçevesinde Malatya Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarılı kariyeri nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri çerçevesinde Malatya Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarılı kariyeri nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

AYD Medya Ödülleri 4 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek tören ile sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı törende muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarılı kariyeri nedeniyle Malatya’da yerel yayın yapan Sonsöz Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağça da ödül almaya hak kazandı. AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu sene Anadolu’da başarılı çalışmalara imza atan kuruluşlara ve zor şartlar altında mesleğini icra eden yetenekli kişilere ödül verilecektir. Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da iştirak edecek. Ödül töreni 4 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek" diye konuştu.