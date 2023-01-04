Yayın hayatında 40. yılına yaklaşan Gazi Emet Gazetesi’nin 32 yıllık sahibi Mehmet Akın, gazeteyi aynı gazetede 30 yıldan beri köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve muhabirlik yapan Ercan Kolku’ya devretti.

Yayın hayatında 40. yılına yaklaşan Gazi Emet Gazetesi’nin 32 yıllık sahibi Mehmet Akın, gazeteyi aynı gazetede 30 yıldan beri köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve muhabirlik yapan Ercan Kolku’ya devretti.

Bundan sonraki yaşamına yine haber sektöründe devam edeceğini söyleyen Sarı Basın Kartı sahibi Mehmet Akın, ilçenin tarihinin tutulduğu Gazi Emet Gazetesi’nin yayın hayatına devam edecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, gazetenin yeni sahibi Ercan Kolku’ya ve memlekete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akın, "32 yıldan bu yana gerek matbaacılık hizmetleri, gerekse basın yoluyla ilçemize hizmet vermeye çalıştık. Dünden bugüne halkımızın ortak sorunları olan yol, su sağlık konularında mücadele ettik. Hiç bir baskıya boyun eğmeden doğru yolda ilerledik. Asla şahıslarla değil, toplumun genelini ilgilendiren konularla habercilik yaparak yöneticiler ve halkımız arasından köprü olmaya çalıştık. Bundan sonrada gazetemizin aynı çizgide yoluna devam edeceğine inancımız tamdır "dedi

Gazi Emet Gazetesi’nin halkın ortak sesi olduğunu ifade eden gazetenin yeni sahibi Ercan Kolku, “Yıllarca amatör bir ruhla ve her gazete hazırlanışında aynı heyecanı duyduğumuz gazetecilik mesleğimizde yeni bir döneme girdik. Gazetemizi 32 yıldır bugünlere taşıyan değerli ağabeyimiz Mehmet Akın’dan devralarak aynı yayın ilkeleri doğrultusunda yayın yapmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojide internet haberciliğinde daha aktif kullanırken, amacımız ilerleyen zamanlarda gazetemizi renkli baskıya geçirmektir. Ayrıca nasip olursa hedeflerimizde ilk çıktığı günden bugüne elimizde arşivleri bulunan gazetemizi dijital ortama aktarabilmekte bulunuyor. Allah utandırmasın. Yine aynı kadromuz ve aramıza katılacak yeni arkadaşlarımız ile Gazi Emet ile özdeşleşen basın olarak halkımızın haklarını savunma ve adaleti alkışlama ilkemizle yayınımıza devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun “diye konuştu.