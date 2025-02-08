Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlediği eğitim projesiyle alanında uzman isimleri muhabirlerle bir araya getiriyor. İki gün sürecek olan eğitim birinci ayağı iletişim fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara merkezli Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirleri ve bu alanda çalışmayı düşünen medya mensuplarının görsel ve yazılı basında doğru terimlerle habercilik yapmalarını sağlamak amacı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle eğitim projesi gerçekleştiriyor.

Programa, Ankara ve farklı illerden toplam 35 gazeteci kursiyer olarak katılırken, iletişim fakültesi öğrencileri de mesleğinde deneyimli gazetecilerle buluşma fırsatı yakalayacak. İki gün sürecek olan eğitim birinci ayağı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

"Habercilikte dil ve etik önemli"

Eğitimin açılışında konuşan Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Kara Yücesan, gazeteciliğin kamusal bilgi akışındaki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Muhabirler Derneği olarak, gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemek, etik ilkeleri korumak ve doğru habercilik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyoruz. ‘Yayındayız’ projesi kapsamında düzenlediğimiz bu eğitim, haberlerde kullanılan dilin doğruluğunu sağlamak için büyük bir adım. Polis-adliye haberlerinin kamuoyundaki etkisini göz önüne aldığımızda, bu alanda çalışan gazetecilerin dil, etik ve değerler bütünlüğüne sahip olması büyük önem taşıyor."

"Ücretsiz çelik yelek ve kask temin ettik"

Gazeteciliğin zorlu ve riskli bir meslek olduğunu vurgulayan Yücesan, sahada görev yapan muhabirlerin güvenliği için önemli bir adım attıklarını belirtti:

"Haber peşinde koşarken muhabirlerimiz zaman zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Türk firmalarıyla iş birliği yaparak, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerimize ücretsiz çelik yelek ve kask temin ettik. Bunun yanı sıra, sağlık, konut ve gıda gibi birçok sektörde üyelerimize özel indirimler sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor."

"Doğru haber dilinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz"

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, televizyon ve gazeteler başta olmak üzere yayın organlarında en çok yer verilen haberlerin polis-adliye haberleri olduğunu vurguladı. Bu tür haberlerin kamuoyuna etkisini göz önüne aldıklarında projenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yücesan, "Yayındayız projesi kapsamında; olayların gazetecilik ilkelerine uygun şekilde haberleştirilmesini ve hukuk sistemi ile aynı dili konuşan doğru haber dilinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Haberde dil, etik ve değerler birlikteliğini sağlamanın bir görev olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yücesan, Polis-Adliye Muhabirleri Eğitim Semineri’ne destek veren İçişleri ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere Altındağ Belediyesi ve diğer kurumlara, eğitimde rol alan gazetecilere ve projeye emek veren Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Eğitimin birinci gününde deneyimlerini paylayan Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener, açıklamasında bir muhabirin aldığı bilgileri mutlaka teyit ettirmesi gerektiğini söyledi. TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez ise gazetecilik bölümünü okuyan öğrencilere yabancı dil ve diksiyonlarını mutlaka geliştirmesi tavsiyesinde bulundu. TRT Haber Program Müdürü Emrah Alparslan Konukman ise olağanüstü durumlarda görüntülerin yayına verilmesinden önce mutlaka teyit mekanizmasının çalıştırıldığını ifade etti. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Akın ise Türkiye’deki yargı mekanizmasının detaylarını paylaştı.

Gazetecilikte doğru terim kullanımı ve hukuki bilinç

Eğitim kapsamında gazeteciler, polis-adliye haberlerinde sık yapılan hataları, doğru terminoloji kullanımını ve hukuk sistemiyle uyumlu haber dili oluşturmayı öğrenecek. Programda, deneyimli gazetecilerin yanı sıra hukukçular da eğitim verecek.

Muhabirler Derneği’nin bu eğitim projesi, gazetecilere sadece teknik bilgi kazandırmakla kalmayıp, meslek etiği ve güvenlik konusunda da farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Eğitimin ikinci ayağı yarın EKOL TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci Bünyamin Şahin, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.