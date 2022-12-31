Düzce Belediyesi, 2022 yılını geride bırakmaya saatler kala toplumun her kesimini kültürel etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Düzceliler, bu çerçevede düzenlenen ‘Muhabbet Yolu Gecesi’ ile dolu dolu manevi bir gece yaşadı.

Düzce Belediyesi, 2022 yılını geride bırakmaya saatler kala toplumun her kesimini kültürel etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Düzceliler, bu çerçevede düzenlenen ‘Muhabbet Yolu Gecesi’ ile dolu dolu manevi bir gece yaşadı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinliklerde Düzce’ye gelen İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Mehmet Bilir ve Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan, Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra protokol üyeleri de katılım sağladı.

Program, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tasavvuf Müziği sanatçısı Sedat Uçan söylediği ilahiler ile geceye renk katarken, Uçan’ın ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş sohbeti ile katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Muhabbet Yolu Gecesi programı, konuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.