Zonguldak’ta iki buçuk yaşındaki muhabbet kuşunun kanadından fındık büyüklüğünde tümör alındı.

Zonguldak’ta Mehmet Örgen’e ait muhabbet kuşunun kanadında fındık büyüklüğünde tümör tespit edildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alınan muhabbet kuşununun kadındaki tümör başarılı operasyonla çıkarıldı.

Gaz anestezi altında ameliyatı yaptıklarını ve muhabbet kuşunun gözetim altında bekleteceklerini ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, “Muhabbet kuşları normal şartlarda tümöre elverişli yani genelde 5-8 yaşına kadar yaşarlar ve genelde de yüzde seksen tümör sonucu ölürler. Bu kuşumuzda da kanatta bir tümör çıkmış. Zamanla büyümüş. Vücut onu beslemiş. Tümörün kendini almak mümkün olmadığı için kanadın o bölgesine aldık. Kanadın belli bölgeden sonrasını aldık. Tümöre hastalık tekrar edebilirdi. Bundan sonra yirmi dört saati atlatabilirse bir enfeksiyon tehlikemiz olacak. Enfeksiyon tehlikesinden sonra da inşallah düzelecek. Şu an bir yirmi dört saat tehlikemiz var. Şu anda her şey normal gidiyor. Anestezi altında genel anestezi, gaz anestezi altında ameliyatı yaptık. Yaklaşık yarım saat civarında ameliyat sürdü ama anesteziyi alma, anesteziden çıkma biraz sıkıntılı oluyor kuşlarda. Şimdilik bekleyeceğiz” dedi.