Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangından kurtarılan muhabbet kuşları suni teneffüs ile kurtarılmaya çalışılsa da kuşlar telef oldu.

Yangın, Cevat Şakir Mahallesi Göksu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından yangın başladı. Alevler, tiner dolu tenekeye sıçrarken teneke büyük bir gürültüyle patladı. Kısa sürede büyüyen yangında evden çıkan siyah dumanlar geniş bir alandan görüldü. Yangını fark eden vatandaşlar, bahçe hortumlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis, sağlık, Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Muğla 911 ve elektrik dağıtım ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin hummalı çalışmaları ile evin bir odası, giriş kısmı ve verandaya sıçrayan alevler kontrol altına alındı.

Evde bulunan muhabbet kuşların ise yangından etkilendikleri görülürken, vatandaşlar baygın haldeki iki adet kuşa suni teneffüs yaparak yaşatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında şişen ve patlamak üzere bir mutfak tüpüne yapılan erken müdahale ise facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.