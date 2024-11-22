Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla genelinde Cumartesi günü kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (23.11.2024 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.