Muğla’da 24 Kasım öğretmenler Günü’ne özel resim sergisi açıldı Muğla’da 24 Kasım öğretmenler Günü’ne özel resim sergisi açıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla genelinde Cumartesi günü kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (23.11.2024 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kaynak: iha