Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, 20 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış, dolu, ani su baskını ve rüzgar ayırışı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, 20 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış, dolu, ani su baskını ve rüzgar ayırışı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Muğla çevrelerinde yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.