Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için 13 Aralık Salı günü için şiddetli sağanak ve taşkın uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için 13 Aralık Salı günü için şiddetli sağanak ve taşkın uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (13.12.2022 Salı günü) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ), yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum oluşma riski, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.