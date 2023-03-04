Muğla’da yarın sabah saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Muğla’da yarın sabah saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “05.03.2023 Pazar günü Kıyı Ege’de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.