Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 22 yıl içinde Muğla’ya 28 Milyar TL değerinde sulama, kullanma, içme, enerji, taşkın önleme gibi 134 tesis inşa edilerek 150 bin 845 dekar alanın suluma suyuna kavuştuğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığı ifade ederken, suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğunun da ortaya çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir” denildi.

22 yılda Muğla’da 150 bin 845 dekar arazi suya kavuştu

Muğla’ya yapılan yatırımlar hakkında yapılan açıklamada, “Suyu kontrol ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Muğla’da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 150 bin 845 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Muğlalılar için; son 22 yılda, 28 Milyar TL’lik yatırım yaparak 134 adet tesis inşa ettik. Muğla’da son 22 yılda hizmete aldığımız 8 baraj ve 10 gölet ile 482 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık”

5 Baraj ve 4 Göletin inşaat çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri şu anda Muğla’da 5 baraj ve 4 gölet inşaatının devam ettiğini belirterek, “Muğla’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 5 baraj ve 4 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu depolamaların tamamlanması ile 69 bin 370 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 75 adet taşkın kontrol tesisi ile Muğla şehir merkezi, 82 adet yerleşim yeri ve 36 bin 667 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 10 adet taşkın kontrol tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz” denildi.

106 bin 150 dekar alan toplulaştırıldı

Muğla’da toplam 106 bin 150 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığı belirtilen açıklamada, “Muğla ilinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 1 adet proje tamamlanarak, 106 bin 150 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Muğla’da 17 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırma hizmetlerinden faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz”

10 hidroelektrik santralden 945,89 GWh enerji üretiliyor

Muğla’da son 22 yılda 10 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 945,89 GWh enerji üretimi sağlandığı belirtilerek, “Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 9 adet HES tesisi ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz”