Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla geneli için Perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla geneli için Perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.