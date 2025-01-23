Muğlaspor, son üç buçuk sezondur Fethiyespor forması giyen deneyimli sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır’ı renklerine bağladı.

29 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor formasıyla çıktığı 83 maçta 32 gol kaydederek takımına önemli katkılar sağladı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca, Nurettin Çakır daha önce Isparta 32spor forması altında 3. Lig şampiyonluğu da tatmış bir isim. Transfer için kulüp tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Törene Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan ve Bölge Temsilcisi Fahri Keleş katıldı. Muğlaspor camiasına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nurettin Çakır, “Muğlaspor gibi köklü bir kulüpte forma giyecek olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefimiz, takımımızı en üst seviyeye taşımak” dedi.