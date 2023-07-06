Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Muğlaspor, iç transfer ve dış transfer işlemlerine devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Zengin, geçtiğimiz sezon Karabük İdmanyurdu forması giyen ve sezonu şampiyon tamamlayan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ogün Yıldırım ile sezonun ikinci yarısını Yatağanspor’da geçiren 29 yaşındaki forvet Abdulkadir Özdemir’i anlaşmaya vardı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Furkan Zengin; "Muğlaspor’a olan sevgim ve kulüple yaşadığım için çok değerli. Muğlaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ortaya koyduğum performansı daha da geliştirmek için çalışacağım. Takım arkadaşlarımla birlikte uyum içinde çalışarak, kulübümüzü sahada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu sezonda formamı gururla giyerek, sahada en iyi şekilde mücadele edeceğim. Tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin destekleri ve sevgisi şampiyonluk yolunda bizler için çok önemli. Birlikte harika bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Muğlaspor’a imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Ogün Yıldırım ise "Öncelikle bu büyük kulübe katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Muğlaspor’a transfer olmaktan heyecanlı ve mutluyum. Geçtiğimiz sezon Karabük’te yaşadığım şampiyonluğu, Muğlaspor forması altında da tekrarlamak istiyorum. Takımımın başarısı için tüm gücümle mücadele edeceğim. Birlikte güzel günler geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Muğlaspor’un yakından tanıdığı bir camia olduğunu belirten Abdulkadir Özdemir de, "Takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak ve sahada en iyi performansımı sergilemek için çalışacağım. Takımımın hücum hattına katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah şampiyonluk hedefine ulaşacağımız bir sezon olur" dedi.