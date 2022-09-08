Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Arguvan Belediyespor’da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli sol bek Mehmet Ballı’yı transfer etti.

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Arguvan Belediyespor’da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli sol bek Mehmet Ballı’yı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Malatya ekibiyle tamamı ilk 11 olmak üzere 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol atarken 14 asist yaptı. Sezon sonunda Arguvan Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan Ballı, attığı şık frikik golleri ve asistleriyle şampiyonluğa önemli katkı sağladı.

Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Mehmet Ballı, Kahramanmaraşspor ile profesyonelliğe adım attı. Uzun yıllar profesyonel olarak Alibeyköyspor, Eyüpspor, Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Kahramanmaraşspor, Kozan Belediyespor ve Beylerbeyispor formalarını giyen deneyimli sol bek, 2017 yılında amatöre dönüş yaptı.

1. Lig, 2. Lig , 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda toplamda 149 maça çıkan Mehmet Ballı, 55 kez Bölgesel Amatör Lig’de forma giydi. Kariyerinde profesyonel lig şampiyonlukları da bulunan başarılı futbolcu, BAL’da da şampiyonluk yaşadı.

Muğlaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, ’’Geçtiğimiz sezon Arguvan formasıyla şampiyonluk yaşadım. Bu sezonda aynı başarıyı tekrarlamak istiyorum. Muğlaspor ismi olan önemli bir camia, buraya transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu şampiyonluk sevinci yaşarız’’ dedi.