Bölgesel Amatör Lig’de transfer çalışmalarına son sürat devam eden Muğlaspor, 19. transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor forması altında şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kaan Yıldırım’ı kadrosuna dahil etti.

Futbola Alaplı altyapısında başlayan Kaan Yıldırım, Kilimli Belediyespor formasıyla profesyonelliğe adım attı. Orhangazi Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, 52 Orduspor formasıyla amatöre dönüş yaparak, Adıyaman FK, Trabzon Doğanspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Iğdır FK ve Sultanbeyli Belediyespor formalarını terletti. Kariyerinde çok sayıda BAL şampiyonluğu bulunan tecrübeli futbolcu, 3. Lig ve Bal’da 184 maça çıktı ve 39 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor’u şampiyonluğa taşıyan önemli isimlerden olan Kaan Yıldırım, 23 maçta forma giyerken 9 gol attı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Kaan Yıldırım, ‘‘Muğlaspor’un şanlı formasını giymek ve bu büyük camiada yer almak benim için büyük bir onur. Kulübümüzün ve taraftarlarımızın bana olan güvenine layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu sezon, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Muğlaspor Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu ve Futbol Direktörü Ozan Özkan’ın katılımıyla Kaan Yıldırım için tesislerimizde imza töreni düzenlendi.