Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Muğlaspor yeni sezon için kadrosuna üç yeni ismi dahil etti.

Şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Muğlaspor, Aliağa FK’dan 29 yaşındaki sol bek İskender Can, Yunus Emre Belediyespor’dan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Batuhan Dinçer Yokuş ve 29 yaşındaki defans Ali Aykan Keskin’i kadrosuna dahil etti.

İskender, Batuhan ve Ali Aykan, “Muğlaspor ’un şampiyonluk hedefine katkı sunmak istediklerini ve özlenen şampiyonluk için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını “ifade ettiler.

Yeni transferler kulüp tesislerinde yönetim kurulu üyeleri Muhammet Sevinç, Abdullah Eskihisarlı, Semih Soykan, Barış Yayman, Cahit Alkan, Kurtuluş Aktaş, Fahri Keleş ve Futbol Direktörü Ozan Özkan’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.