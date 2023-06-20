Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor’da yeni göreve gelen Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretlerini sürdürürken kulübü mali anlamda güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla’da çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarına da ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin süreceğini belirten Muğlaspor’un Basın Sözcüsü Barış Yayman, yaptığı yazılı açıklamayla kulübün mali anlamda da güçlendirilmeye çalışıldığını vurguladı. Yayman, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirtirken anlaşma sağlanan futbolcuların yakın zamanda açıklanacağını ifade etti.

Muğlaspor Kulübü Basın Sözcüsü Barış Yayman’ın yaptığı yazılı açıklamada ’’Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak protokol ziyaretlerimiz sürmektedir. Ziyaretlerimizin yanı sıra kulübümüzü mali anlamda güçlendirmek adına da gerekli tüm çalışmalarımız yapılmaktadır. Gerçekleşen olağanüstü genel kurulda ibra edilen hesaplar ve kayıtlarda büyük tutarsızlıklar olduğunun tespit edilmesi üzerine, yönetim kurulumuzun kararıyla Denetleme Kurulu Üyeleri göreve davet edilmiş olup, denetleme kurulumuz tarafından çalışmalar başlamıştır. Taraftarlarımızın karşısına şampiyonluğa koşacak güçlü bir kadro ile çıkmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak çok sayıda futbolcuyla görüşmeler yapılmış, kulübümüze yararı olacak birçok futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. Bunun yanı sıra önceki yıllardan devam eden sponsorlar ile görüşmeler yapılmıştır. Kulübümüzü ekonomik olarak güçlü bir hale getirmek adına da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Tüm çalışmalarımızı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.