2022-2023 sezonunda U-18 ve U-16 takımlarında Türkiye Şampiyonası’na gitme başarısı gösteren Muğlaspor’un U-17 takımı da şampiyona biletini aldı. Muğla U-17 Ligi grup aşamasında sergilediği başarılı performans sonrasında play-off oynama hakkı kazanan Muğlaspor U-17 takımı, play-off grubunu yenilgisiz 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve Muğla’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımdan biri oldu.

2022 - 2023 sezonu U-17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 65 ilden 114 takımın katılımı 22-25 Haziran tarihlerinde toplam 20 tarafsız grup merkezinde oynanacak. 22-25 Haziran tarihlerinde 1. kademe maçlarına çıkacak olan Muğlaspor, karşılaşmalarını Uşak’ta oynayacak. Çiğli Belediyespor, Aydın Yıldızspor, Salihli Belediyespor, Dokuzkavaklarspor ve Kepez Belediyespor gibi ekiplerin arasında yer alacak olan yeşil-beyazlılar, bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. A ve B olmak üzere üçer takımlı iki gruba ayrılacak takımlar, gruplarında lider olmaya çalışacak. Gruplarında lider olan iki takım bir üst tura adını yazdırabilmek için final maçına çıkacak. Grupların kura çekimi 21 Haziran Çarşamba günü Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek.

U-17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları öncesinde açıklamalarda bulunan Muğlaspor U-17 teknik sorumlusu Yunus Emre Sürmen, şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Sürmen yaptığı açıklamada, ‘’Şampiyona için hazırlıklarımızı tamamladık. Öncelikle takımımın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu söylemek istiyorum. Bu genç yeteneklerle çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık. Şampiyonaya olan inancımız tam ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz’’ dedi.

Oyuncularının çalışma azminden mutlu olduğunu dile getiren Sürmen, ‘’Antrenmanlarda takım ruhunu görmek beni gerçekten gururlandırdı. Antrenmanlarda büyük bir özveriyle çalıştılar. Şampiyona boyunca oyuncularımızın sahada kendilerini en iyi şekilde göstermesini bekliyorum. Kazanmak elbette büyük bir hedef, ancak bu süreçte dostluk ve fair play değerlerini de korumak istiyoruz. Rakiplerimize saygı göstermek ve centilmence mücadele etmek bizim için önemli bir önceliktir’’ ifadelerini kullandı.

Muğlaspor U-17 takımı, Türkiye Şampiyonası maçları için yarın sabah yola çıkacak ve Uşak’ta kampa girecek.