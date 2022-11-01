Muğla U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Muğlaspor U-16 takımı, ilk hafta mücadelesinden Marmaris 1923spor ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, çok sayıda gol fırsatı yakaladığı karşılaşmayı 2-1’lik üstünlükle tamamlayarak sezona galibiyetle başladı.

Muğla U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Muğlaspor U-16 takımı, ilk hafta mücadelesinden Marmaris 1923spor ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, çok sayıda gol fırsatı yakaladığı karşılaşmayı 2-1’lik üstünlükle tamamlayarak sezona galibiyetle başladı.

Marmaris Şehir Stadı’nda oynanan mücadelenin 39’uncu dakikasında Ege Ergezen’in attığı golle Muğlaspor U-16 soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Maçın ikinci yarısında da net gol fırsatları yakalayan yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın son dakikasında ev sahibi ekibin golüne engel olamadı. Marmaris 1923spor 80’inci dakikada Berk Çakıroğlu’nun kaydettiğği golle eşitliği yakaladı. Oyunun uzatma bölümlerinde arka direkte topla buluşan Batur Bulut güzel bir vuruşla Muğlaspor’u 2-1’lik üstünlüğe taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Muğlaspor U-16 teknik sorumlusu Yunus Emre Sürmen, "Çok iyi mücadele ettik. Sayısız gol fırsatından yararlanamadık. Maçın son dakikasında kalemizde golü görmemize rağmen takımımız çok çabuk bir reaksiyon verdi ve hemen arkasından galibiyet golünü attık. Sezona galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Sporcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizi maçta yalnız bırakmayan Başkanımız Ali Çakır, yöneticilerimiz Ahmet Niyazi Çağlar, Ahmet Ertem ve sporcu velilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Karşılaşmayı Muğlaspor Kulüp Başkanı Ali Çakır, yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Niyazi Çağlar, Ahmet Ertem ve sporcu velileri tribünden takip ederken, Muğlaspor U-16 Takımı, ligin ikinci hafta mücadelesinde 5 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Ekol 2017spor ile Kötekli Sahası’nda karşılaşacak.