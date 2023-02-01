2011-2012 doğumlu sporculardan oluşan Muğlaspor U-11 takımı, Aydın’da düzenlenen Efeler Cup futbol turnuvasına katılıyor. B Grubu’nda yer alan Muğlaspor, Altınefespor, Ayto ve Aydın Kartalları ile karşılaşmalara çıkacak.

2011-2012 doğumlu sporculardan oluşan Muğlaspor U-11 takımı, Aydın’da düzenlenen Efeler Cup futbol turnuvasına katılıyor. B Grubu’nda yer alan Muğlaspor, Altınefespor, Ayto ve Aydın Kartalları ile karşılaşmalara çıkacak.

Efeler Cup turnuvasında yer alacak takımlar Efelerspor, Aydın lider okulları, Aydın Kartalları, Altınefespor Ayto Çinespor, İncirliova, Göztepespor, Muğlaspor, Saburhanespor ve Yıldızspor yer alacak.

İlk karşılaşma Efelerspor - Aydın Lider Okulları mücadelesi ile başlayacak olan turnuva sabah, öğlen ve akşam maçları olmak üzere 3 gün sürecek.