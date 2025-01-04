Muğlaspor, İstanbul Başakşehir FK’nın oyuncusu Muhammet Arslantaş’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki forvet, yeşil-beyazlı formayla şampiyonluk hedefi doğrultusunda sahada ter dökecek.

Başakşehir FK altyapısında yetişen ve profesyonel futbol kariyerine İstanbul ekibinde başlayan Muhammet, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de toplamda 96 maçta forma giydi ve 23 gol kaydetti. Kariyerinde Boluspor, Turgutluspor, Belediye Kütahyaspor, Şanlıurfaspor, Kastamonuspor ve Elazığspor gibi takımlarda da oynayan genç forvet, tecrübesini Muğlaspor’un başarısı için sahaya yansıtacak.

Muğlaspor tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve yönetim kurulu üyeleri Koray Türkan, Barış Yayman ve Aykut Asar katıldı. Törende, yeni transfer Muhammet Arslantaş, Muğlaspor’u 2. Lig’e taşımak için taraftarların desteğiyle mücadele edeceğini belirtti.

Taraftarlar, genç forvetin transferinden büyük memnuniyet duyarken, Muhammet Arslantaş’ın Muğlaspor formasıyla sahada göstereceği performans heyecanla bekleniyor.