Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı ekip, 8 Ağustos Salı ilk antrenmanı için sahaya inecek.
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Muğlaspor, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirecek. Yeşil beyazlı takım, Teknik Direktör Erkan Aslan yönetiminde Muğla Atatürk Stadyumu’nda saat 18.30’da ilk antrenmanı için sahaya inecek. Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Muğlaspor’un hedefi yeni sezonu başarılı tamamlayarak bir üst lige çıkmak.